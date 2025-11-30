Konya’nın bir ilçesinde yüzde 75 hibeli dağıtıldı! Arabalar doldu taştı

Konya Büyükşehir Belediyesi, kuraklığa dayanıklı ve yüksek katma değerli tarımsal ürünlerin yaygınlaştırılması amacıyla destek çalışmalarını sürdürüyor. Belediye bu kapsamda Taşkent ilçesindeki çiftçilere sertifikalı sumak fidanı dağıtımı gerçekleştirdi.

KURAKLIKLA MÜCADELEDE ÖNEMLİ ADIM

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kuraklıkla mücadele ve sürdürülebilir üretimi güçlendirmek amacıyla çeşitli projeleri hayata geçirdiklerini söyledi. Altay, "Bu yıl 19 ilçemizde toplam 6 bin 370 adet sumak fidanını yüzde 75 hibe ile üreticilerimize ulaştırıyoruz. Hem suyun daha verimli kullanılması hem de çiftçimizin gelirinin artması için verdiğimiz desteklerin bereketli olmasını diliyorum” dedi.

SUMAK BİTKİSİ ZORLU İKLİME UYGUN

Yetkililer, sumak bitkisinin az su isteyen ve zorlu iklim koşullarına dayanıklı bir tür olduğuna dikkat çekti. Sağlanan bu desteğin hem çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlayacağı hem de bölge ekonomisine olumlu yansıyacağı belirtildi.

ÜRETİCİDEN TEŞEKKÜR

Taşkentli çiftçiler, verilen sumak fidanı desteğinden duydukları memnuniyeti dile getirerek Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Uğur İbrahim Altay'a teşekkür etti.

(Meltem Gürbüz)