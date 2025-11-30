Konya’da sağanak etkili oldu! Caddeler su altında kaldı

Gece boyunca Konya’da etkili olan yağmur, bazı bölgelerde su birikintilerine neden oldu.

Kurak geçen bir mevsimin ardından özellikle son bir hafta içerisinde Konya şehir merkezi, bazı ilçeler ve kırsal alanlarda yağan yağmur, özellikle çiftçi kesimini sevindirdi. Barajlarda su miktarının neredeyse bitme noktasına geldiği Konya'da son yağışlar yüzleri güldürdü.

EKİPLER SU BİRİKİNTİLERİNE ANINDA MÜDAHALE ETTİ

Aylardır hemen hemen hiç yağmayan yağmurun, geçen hafta pazartesi günü ve dün gece itibarıyla yağmış olması, bölge halkının yüzünde büyük bir mutluluk oluşturdu. Ancak yağış nedeniyle bazı bölgelerde su birikintileri oluştu. KOSKİ ve ilgili birimler, birikintilere hızlı şekilde müdahale ederek sorunun hızlı bir şekilde çözülmesini sağladı.

BEYHEKİM CADDESİ'NDE YAĞIŞ TRAFİĞİ YAVAŞLATTI

Su birikintilerinin oluştuğu caddelerden biri de Beyhekim Caddesi oldu. Beyhekim Caddesi'nde yol boyunca biriken sular, zaman zaman trafiğin aksamasına neden oldu. Karşıdan karşıya geçmek isteyen yayaların da zor anlar yaşadığı görüldü. KOSKİ ekipleri, su birikintilerine müdahale ederek suyun başka bölgelere kanalize edilmesini sağlayıp trafiğin normale dönmesini sağladı.

(Cumali Özer)