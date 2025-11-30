GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,45
EURO
49,17
STERLİN
56,30
GRAM
5.843,16
ÇEYREK
9.601,52
YARIM ALTIN
19.136,83
CUMHURİYET ALTINI
38.094,36
SPOR Haberleri

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: “Değerli bir 3 puan aldık’’

Hasan Yıldırım
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: “Değerli bir 3 puan aldık’’
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, 3-1’lik Konyaspor maçını değerlendirdik. Zor bir maç olduğuna dikkat çeken Tekke, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Konyaspor karşısında alınan 3 puan için mutlu olduklarını dile getiren Fatih Tekke, "Edin Vişca kaptanımıza hediye edelim. Taraftarımıza, camiaya hayırlı olsun 3 puan. Değerli bir 3 puan aldık” dedi.

"Konyaspor birçok bölümde bizden iyiydi”

Tekke, "Konyaspor, maçın ilk yarısında hatta belki de birçok bölümde bizden daha iyi oynadı. Baskılarımızı açıkçası kırdılar. Savunmada da baskıları doğru yapmadık. Konumlanmalarda yanlışlar vardı. Her maç sonrasında aslında hemen hemen benzer ifadeler kullandık. Zor bir ilk yarıyı oynadık” diye konuştu.

(Hasan Yıldırım)

 

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER