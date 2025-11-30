Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: “Değerli bir 3 puan aldık’’

Konyaspor karşısında alınan 3 puan için mutlu olduklarını dile getiren Fatih Tekke, "Edin Vişca kaptanımıza hediye edelim. Taraftarımıza, camiaya hayırlı olsun 3 puan. Değerli bir 3 puan aldık” dedi.
"Konyaspor birçok bölümde bizden iyiydi”
Tekke, "Konyaspor, maçın ilk yarısında hatta belki de birçok bölümde bizden daha iyi oynadı. Baskılarımızı açıkçası kırdılar. Savunmada da baskıları doğru yapmadık. Konumlanmalarda yanlışlar vardı. Her maç sonrasında aslında hemen hemen benzer ifadeler kullandık. Zor bir ilk yarıyı oynadık” diye konuştu.
(Hasan Yıldırım)