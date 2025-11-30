Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan: “Oyuncularımla gurur duyuyorum’’

Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Süper Lig’in 14. haftasında oynanan ve 3-1’lik skorla kaybedilen Trabzonspor maçının ardından konuştu. Atan, “Oyuncularımla gurur duyuyorum” dedi.

"Net pozisyonlarımız oldu”

Oyuncularının mücadelesinden memnun kaldığını belirten Çağdaş Atan, "Oyuncularımla gurur duyuyorum. Benim gördüğüm veya saydığım ikinci 3 veya 4 net pozisyonumuz gol oldu. Bence 1-0'a kadar zaten oyunu çoktan 2-0 yapmamız gereken bir mücadeleydi. İlk 45 dakikanın bana göre tamamını mükemmel oynadık” dedi.

"Planımız kusursuz işledi”

Trabzonspor karşısında farklı bir planla sahada olduklarını belirten Atan, "Uzun zamandır benim de çok kullanmadığım 4-1-4-1 baskıyla sahada yer aldık. Oyuncu modelimize göre hem de arkada bir tane genç oyuncumuzun olması sebebiyle biraz daha temkinli davranmayı tercih ettik. Bana göre planımız kusursuz işledi” diye konuştu.

"Hücumda çok rahattık”

Çağdaş Atan, "İlk yarı rakibimize bir tane pozisyon vermeden çok önemli gol pozisyonlarına girdik. İkinci bölgeye, üçüncü bölgeye rahat girişler yaptık. Bir penaltı pozisyonu... Orada anları iyi oynamamız gereken bölümdü. Hücum etmek yerine topa sahip olmaya döndürebilseydik penaltıdan önceki pozisyonu... Futbol böyle bir şey. Anları iyi oynamak lazım. Geçiş yapmamız gereken yerde, orada Muçi'yi paylaşması gereken iki orta saha oyuncumuz geriye yorgun döndüğü için yerleşimde sırtımıza topu yedik. Zamanlama hatası ile bir penaltı yaptırdık. Yani hiç hak etmediğimiz bir gol yedik açıkçası” ifadelerini kullandı.

"İkinci yarıya etkili başladık”

Atan, "İkinci yarıya etkili başladık. Muleka'nın karşı karşıya pozisyonu gol olmuş olsa oyun bize dönecekti. Ancak ikinci yarı bizden uzakta rakibin özellikle sol tarafını ikinci ve üçüncü golde durdurmayı başaramadık. Tabii üçüncü gol çok yenmesi doğru karşılanmayacak bir gol. Oyun kopacak gibi oldu ama sondan sonra oyuna giren oyuncuların kaliteyi artırması, arzuyu artırması, birebir prese dönüşümüz, ikinci yarının son 25-30 dakikasını tekrardan domine etmemizi sağladı. Çok net gol pozisyonlarına girdik. İki tane direkten dönen, aut olduğu söylenen pozisyonlar, ceza sahası etrafından şut tercihleri. O yüzden takımımla gurur duyuyorum” dedi.

"İstatistikler ortada”

Çağdaş Atan, "Trabzonspor karşısında 30 kez ceza sahasına girdik. İstatistiklerde 5 tane de net gol pozisyonu yazıyor. Bana göre çok daha fazla. Bunu yapabilmek her takımın harcı değil. Özellikle Trabzon deplasmanında. O yüzden oyuncularıma tekrardan teşekkür ediyorum. Trabzonspor'a ve Fatih hocaya da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum” diye konuştu.

