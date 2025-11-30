Konyaspor’da gözler Türkiye Kupası’nda!

Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor deplasmanına çıkan Anadolu Kartalı, zorlu karşılaşmanın ardından şehre dönerek rotasını Türkiye Kupası arenasına çevirdi.
Muş mesaisi başladı
Teknik direktör Çağdaş Atan ve yardımcıları nezaretinde Çelikkayalar Kayacık Tesisleri'nde çalışan Konyaspor; Muş maçının hazırlıklarına ara vermeyerek başladı. 30 Kasım Pazar günü topbaşı yapan yeşil-beyazlılar, günü yenileme ve taktik antrenmanla değerlendirdi.
Konyaspor, 1 Aralık Pazartesi günü ter antrenmanının ardından konakladığı otelde kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak.
(Hasan Yıldırım)