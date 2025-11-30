GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,45
EURO
49,17
STERLİN
56,30
GRAM
5.843,16
ÇEYREK
9.601,52
YARIM ALTIN
19.136,83
CUMHURİYET ALTINI
38.094,36
KONYA Haberleri

Konya’daki bu mahallenin su sorunu çözüme kavuşuyor!

Cumali Özer
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Konya’daki bu mahallenin su sorunu çözüme kavuşuyor!

Konya'nın Derebucak ilçesine bağlı Taşlıpınar Mahallesi'nde bir süredir yaşanan su sıkıntısı, başlatılan yeni çalışmalarla sona eriyor.

Sondaj çalışması başladı!

Derebucak Belediyesi, mahalle sakinlerinin daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna ulaşabilmesi için bölgede sondaj çalışması yürütüyor.

Mahallenin içme suyu ihtiyacını karşılayacak

Başlatılan sondaj işlemleri, mahallenin içme suyu ihtiyacını uzun vadede karşılamayı hedefliyor. Yapılan çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Taşlıpınar Mahallesi'nde yaşanan su sorununun tamamen giderilmesi bekleniyor.

"Gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz''

Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa, sondaj çalışmalarının başladığını sosyal medya hesabından duyurarak şu ifadelere yer verdi:

Son dönemlerde yaşanan su sıkıntısından dolayı, hemşehrilerimizin daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna ulaşabilmesi adına Taşlıpınar Mahallemizde sondaj çalışmalarımıza başlamış bulunuyoruz. Derebucak'ımızın her bir noktasına hizmet götürmek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Rabbim, başlattığımız bu sondaj çalışmamızı en kısa zamanda hayırlı sonuçlara ulaştırsın inşallah… Hemşehrilerimize kesintisiz ve sağlıklı su ulaştırabilmek için attığımız her adım, memleketimize hayırlara vesile olsun.  Desteklerinden dolayı Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay Bey'e, Koski Genel Müdürümüz Ahmet Demir Bey'e ve Koski Genel Müdür Yardımcımız Murat Erdoğan Bey'e teşekkür eder şükranlarımızı sunarız.

(Cumali Özer)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER