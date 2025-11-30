Konya’daki bu mahallenin su sorunu çözüme kavuşuyor!

Konya'nın Derebucak ilçesine bağlı Taşlıpınar Mahallesi'nde bir süredir yaşanan su sıkıntısı, başlatılan yeni çalışmalarla sona eriyor.
Sondaj çalışması başladı!
Derebucak Belediyesi, mahalle sakinlerinin daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna ulaşabilmesi için bölgede sondaj çalışması yürütüyor.
Mahallenin içme suyu ihtiyacını karşılayacak
Başlatılan sondaj işlemleri, mahallenin içme suyu ihtiyacını uzun vadede karşılamayı hedefliyor. Yapılan çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Taşlıpınar Mahallesi'nde yaşanan su sorununun tamamen giderilmesi bekleniyor.
"Gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz''
Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa, sondaj çalışmalarının başladığını sosyal medya hesabından duyurarak şu ifadelere yer verdi:
Son dönemlerde yaşanan su sıkıntısından dolayı, hemşehrilerimizin daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna ulaşabilmesi adına Taşlıpınar Mahallemizde sondaj çalışmalarımıza başlamış bulunuyoruz. Derebucak'ımızın her bir noktasına hizmet götürmek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Rabbim, başlattığımız bu sondaj çalışmamızı en kısa zamanda hayırlı sonuçlara ulaştırsın inşallah… Hemşehrilerimize kesintisiz ve sağlıklı su ulaştırabilmek için attığımız her adım, memleketimize hayırlara vesile olsun. Desteklerinden dolayı Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay Bey'e, Koski Genel Müdürümüz Ahmet Demir Bey'e ve Koski Genel Müdür Yardımcımız Murat Erdoğan Bey'e teşekkür eder şükranlarımızı sunarız.
(Cumali Özer)