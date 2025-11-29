Hafta sonu yurt genelinde yağış bekleniyor

Hafta sonu yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak. Sıcaklıkların batı bölgelerden başlayarak düşeceği ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, bugün yurdun batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Sivas hariç) ile Batı Karadeniz bölgelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Marmara'nın batısı, Ege (Kutahya hariç), Batı Akdeniz ile Mersin çevrelerinde kuvvetli, Ege'nin güney kıyıları ile Edremit Körfezi çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege kıyıları ve Akdeniz'de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
Yarın, Edirne ve Kırklareli dışında yurdun tamamı yağışlı geçecek.
Yağışların, Marmara, Ege ve Akdeniz'de gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun doğusunun yüksekleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde, Mersin ve Adana çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Gelecek hafta ise yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava öngörülüyor.
