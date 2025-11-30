Konya’da ölümlü kaza! Otomobil şarampole devrildi: Sürücü hayatını kaybetti
Güncelleme Tarihi:
Konya’nın Akşehir ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Ali Fidan (82) idaresindeki 42 U 2125 plakalı otomobil, Doğanhisar-Akşehir kara yolu Engilli Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybetti
Yapılan kontrollerde sürücü Ali Fidan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
