KONYA Haberleri

Konya’da çiftçiye büyük destek! Tam 6 bin 370 adet dağıtıldı

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da çiftçiye büyük destek! Tam 6 bin 370 adet dağıtıldı
Konya Büyükşehir Belediyesi, kuraklığa dayanıklı, katma değeri yüksek tarımsal ürünlerle desteklediği çiftçilere sumak fidanı desteğinde bulundu. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Katma değeri yüksek, kuraklığa dayanıklı tarımsal ürünlerin üretilmesi için çiftçilerimize sunduğumuz destekleri her yıl çeşitlendiriyoruz. Bu kapsamda başvurusunu aldığımız ilçelerimizdeki çiftçilerimize yüzde 75 hibeli 6 bin 370 sumak fidesini ulaştırdık. Bereketli olmasını diliyorum” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Konyalı çiftçiye ve üreticiye tarımsal desteklemeleri artarak devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye'nin en önemli tarımsal üretimin merkezlerinden biri olan Konya'da, tarımsal üretimde sürdürülebilirliği güçlendirmek ve üreticilerin yeni gelir kaynaklarına ulaşmasına katkı sağlamamak amacıyla çalıştıklarını ifade etti.

YÜZDE 75 HİBE DESTEĞİYLE ÇİFTÇİYE KOLAYLIK SAĞLANIYOR 

Konyalı üreticiye diğer desteklere ilave olarak sumak desteğinin bu yıl da  devam ettiğini kaydeden Başkan Altay, "Katma değeri yüksek, kuraklığa dayanıklı tarımsal ürünlerin üretilmesi için çiftçilerimize sunduğumuz destekleri her yıl çeşitlendiriyoruz. Sumak, su kısıtı olan ve eğimli arazilerde yetiştirilebilen, üreticiye ciddi gelir sağlayan kıymetli bir tıbbi-aromatik bitki. 2024 yılında 13 ilçemizde 5 bin 720 adet sumak fidanı desteklemesi yapmıştık. 2025 yılı için ise bu miktarı 19 ilçemizde 6 bin 370 fidana çıkardık. Geçen yıl ve bu yıl yaptığımız desteklerle toplam 12 bin 90 adet sumak fidanını hemşehrilerimize ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sumak fidanı için başvuruda bulunan üreticilerimize yüzde 75 oranında destek sağlıyoruz. Amacımız, birim alandan elde edilen geliri artırmak ve çiftçimizin alternatif ürünlerle daha güçlü bir gelir yapısına kavuşmasını sağlamak. Bereketli olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı. 

Sumak bitkisinin kuraklığa dayanıklı yapısıyla bölge şartlarına son derece uygun olduğunu vurgulayan Altay, Konyalı üreticiye sağladıkları desteklerin önümüzdeki yıllarda da artarak devam edeceğini sözlerine ekledi.

ÜRETİCİ KONYA BÜYÜKŞEHİR'E TEŞEKKÜR ETTİ

Desteklemeden faydalanan üreticiler de sumak bitkisinin bölge yapısına en uygun ve geliri yüksek bitkilerden birisi olduğunu dile getirerek, desteklerinden dolayı Konya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu

