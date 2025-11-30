GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

DSİ Seydişehir’de drenaj kanallarını temizledi

DSİ Seydişehir’de drenaj kanallarını temizledi
Devlet Su İşleri (DSİ) Konya’nın Seydişehir ilçesinde, drenaj ve kanal temizliği yaptı.

Gölyüzü Mahallesi'ndeki tahliye ve drenaj kanallarında temizlik çalışması yapan ekipler, bu çalışmalarla bölgede su akışını güvenli hale getirirken tarım alanlarının korunması ve taşkın riskinin azaltılmasını sağlamış olacak.

Devlet Su İşleri (DSİ) Konya Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Seydişehir ilçesi Gölyüzü Mahallesinde idari imkanlar çerçevesinde iş makineleriyle yürüttüğü çalışmalar kapsamında drenaj ve tahliye kanallarının düzenli bakımının hem taşkın riskinin azaltılması hem de tarım arazilerinin korunması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Yapılan çalışma sayesinde bölgedeki suyun sağlıklı şekilde tahliye edilmesi ve olası birikmelerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA

