Otomobiliyle gişelere çarpan doktor hayatını kaybetti
İstanbul Tuzla’da otoyol girişinde Orhanlı gişelerine otomobiliyle çarpan 27 yaşındaki Semih Sarvan hayatını kaybetti.
TEM Otoyolu Orhanlı gişelerinde Ankara istikametine giden Semih Sarvan'ın kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gişelerdeki beton bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sürücü araç içerisinde sıkışırken, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri gişeleri trafiğe kapatarak trafiği tek şeritten kontrollü olarak sağladı.
İtfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan Semih Sarvan'ı kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından Sarvan, araç içerisinden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalede Sarvan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Ekiplerin olay yerindeki incelemelerinin ardından hayatını kaybeden Sarvan, otopsi işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Diğer yandan kazada hayatını kaybeden Semih Sarvan'ın Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde asistan doktor olarak çalıştığı öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”