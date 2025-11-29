GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Böcek ailesine ilişkin soruşturmada yeni görüntüler ortaya çıktı

Güncelleme Tarihi:

Böcek ailesine ilişkin soruşturmada yeni görüntüler ortaya çıktı

Fatih'te Böcek ailesinin 4 ferdinin ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Ailenin hastaneden çıkışı ve dışarıda taksiye bindiği görüntüler ortaya çıktı.
Almanya'dan tatil için geldikleri İstanbul'da "zehirlenme” şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan, ardından hayatını kaybeden Böcek ailesinin 4 ferdinin öldüğü olaya ilişkin soruşturma sürüyor. 

Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanan otopsi raporunda ailenin ölüm nedeninin "böcek ilacı zehirlenmesi” olarak belirlenmesi üzerine midye satıcısı kafe sahibi, kokoreççi ve lokum satıcısı tutuklu bulundukları cezaevinden tahliye edilmiş, 1 şüphelinin ise adli kontrol kararı kaldırılmıştı. Otel sahibi, çalışanlar, ve ilaçlama firmasından 3 kişinin tutukluların halleri ise devam ediyor.

Böcek ailesinin hastaneden çıkışı ve dışarıda taksiye bindiği görüntüler ortaya çıktı.

NE OLMUŞTU?

Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye gitti.

Kontrolden geçen aile otele geri döndü. Bir süre sonra çocuklar fenalaştı 13 Kasım'da otele ambulans çağrıldı. Sabaha karşı hastaneye giden ailenin 3 üyesi müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan anne 14 Kasım'da, baba da 17 Kasım'da vefat etti.

Ailenin kaldığı otelde konaklayan iki turist de bulantı ve kusma şikayetiyle aynı hastanede tedavi altına alındı. Aynı odada konaklayan ve refakatçi olarak hastaların yanında bulunan üçüncü kişi, kalp atış hızının düşük olması nedeniyle tetkik amaçlı hastaneye yatırılmıştı.

Kaynak: DHA

