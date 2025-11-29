Bahisten ceza alan 35 futbolcu için karar açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, bahis cezası alan 35 futbolcu için kararını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bahis eylemi sebebiyle 3 ay ile 12 ay arasında ceza alan 35 futbolcunun itirazlarını reddetti.
OY BİRLİĞİYLE REDDEDİLDİ
TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre kurul, 35 futbolcunun cezalara itirazlarını oy birliğiyle reddetti ve cezalarını onadı.
Kurul, cezalara yapılan itirazların yanı sıra bazı futbolcuların ceza erteleme taleplerini de yine oy birliğiyle reddetti.
Kocaelispor ile oynanan lig maçının ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından para cezasına çarptırılan Galatasaray'ın itirazı da Tahkim Kurulu tarafından reddedildi.
PFDK, sarı-kırmızılı kulübe çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle 520 bin lira, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle 120 bin lira ve taraftarının sebep olduğu saha olayları sebebiyle de 220 bin lira olmak üzere toplam 860 bin lira para cezası vermişti.
