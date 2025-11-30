GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
GÜNCEL Haberleri

Balıkçı teknesi alabora oldu: 1 ölü

Balıkçı teknesi alabora oldu: 1 ölü
Kocaeli’nin Körfez açıklarında balıkçı teknesinin alabora olması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kurtarıldı.

Körfez ilçesi açıklarında avlanmaya çıkan balıkçıların bulunduğu tekneden 2 kişinin denize düştüğünü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti, Deniz Polisi, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alabora olan tekneye yakın durumdaki özel bir limanın römorkörleri can simidi yardımıyla ismi öğrenilemeyen bir balıkçıyı kurtardı. Balıkçı kıyıya getirilerek ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Dalgıçların yaptığı arama sonucunda diğer balıkçı İ.A'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Kaynak: AA

