5 yaşındaki çocuğunu arabaya çarpıp yere fırlattı! O anlar kameralarda
- Güncelleme Tarihi:
Adana’da bir kişinin, kızı olduğu değerlendirilen 5 yaşlarındaki çocuğu, başını otomobilin arkasına çarptıktan sonra yere fırlattığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün gece Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'nde meydana geldi. Yanında eşi olduğu değerlendirilen kadın ve küçük yaşlarda 3 çocukla yürüyen erkek, ara sokağa girdi. Bu sırada çocuklardan biri gruptan uzaklaştı.
Boynundan tutup yere fırlattı
Sinirlenen erkek, çocuğun başını otomobilin arkasına çarptı. Bu kişi daha sonra küçük çocuğu boynundan tutup kaldırarak yere fırlattı. Şüpheli, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi darbettiği çocuğu elinden tutarak, yanındakilerle yürümeye devam etti.
O anlar kameraya yansıdı
Yaşananlar çevredeki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”