AK Parti Sözcüsü Çelik: KIZILELMA dünya havacılık tarihine imza attı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bayraktar KIZILELMA’nın görüş ötesi havadan havaya füzeyle hedefini vurmasına ilişkin, “Ülkemiz için büyük bir gurur.“ ifadesini kullandı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Dünya tarihinde bir ilk. Ülkemiz için büyük bir gurur. Bayraktar KIZILELMA, görüş ötesi havadan havaya füzeyle hedefini vurarak dünya havacılık tarihine imza attı. Dünyanın içinden geçtiği zor dönemde, gücümüze güç katmamız ülkemizin geleceği için çok önemli. Sayın Selçuk Bayraktar'a, emeği geçen tüm kişi ve kurumlara teşekkür ediyoruz."
