Ukrayna: Barış planı için görüşme ABD’de başladı

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, savaşın sona erdirilmesi için hazırlanan barış planını görüşmek için ABD’deki toplantının başladığını bildirdi.
Umerov, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, ABD'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak amacıyla hazırladığı barış planı üzerindeki çalışmaları sürdürmek için görüşmenin ABD'de başladığını belirtti.
Söz konusu toplantının adil bir barış sağlanması için yapıldığını aktaran Umerov, "Ukrayna Devlet Başkanıyla (Volodimir Zelenski) sürekli temas halindeyim." ifadesini kullandı.
Umerov, barış planı konusundaki görüşmelerin daha önce İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlendiğini anımsatarak, şunları kaydetti:
"Net talimat ve önceliklerimiz var, Ukrayna çıkarlarının korunması, somut diyalog ve Cenevre'de elde edilen başarılara dayanarak ilerlemek. Ukrayna için gerçek barış ve garantili güvenlik için çalışıyoruz."
Umerov, bugün gerçekleşecek görüşmeler hakkında Zelenski'ye bilgi vereceğini ifade etti.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'un başkanlığındaki heyetin "barış planını" görüşmek üzere dün ABD'ye gittiğini bildirmişti.
