Trump: İran’ın 28 mayın gemisini vurduk

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik “kısa süreli askeri bir müdahale“ sürecinin kendileri açısından “kolay“ geçtiğini savunarak, İran’ın 28 mayın gemisini vurduklarını söyledi.
ABD Başkanı Trump, Cincinnati şehrinde bulunan bir fabrikayı ziyaretinde basın mensuplarının İran'la ilgili sorularını yanıtladı.
Trump, bu sürecin bir "savaş" mı, yoksa "kısa süreli askeri müdahale" mi olduğu yönündeki soruya, "Aslında ikisi de. Bu, bizi savaştan uzak tutacak kısa süreli bir askeri müdahale. Onlar içinse bu bir savaş. Bizim için ise düşündüğümüzden daha kolay oldu." şeklinde yanıt verdi.
Şu ana dek İran'a ait 28 mayın gemisini vurduklarını söyleyen Trump, bu gemileri hedef almaya devam edeceklerini vurguladı.
Amerikan ordusunun İran'daki hedeflere yönelik saldırılarında planladıklarından daha iyi bir iş çıkardığını savunan Trump, "(İran'dan) Tahmin ettiğimden daha az darbe aldık ve çok kısa bir süre içinde tekrar yolumuza devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.
İran'ın ordusunu, donanmasını, füze sistemlerini ve radar sistemlerini büyük ölçüde yok ettiklerini savunan ABD Başkanı, "Oradaki hemen her şeyi yok ettik, liderlerini iki kez ortadan kaldırdık, şimdi de yeni bir grup ortaya çıkıyor." ifadesini kullandı.
