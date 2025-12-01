GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya Büyükşehir’den aileler için eğitici ve eğlenceli etkinlikler

Konya Büyükşehir’den aileler için eğitici ve eğlenceli etkinlikler
Konya Büyükşehir Belediyesi, “2025 Aile Yılı“ etkinlikleri kapsamında sporsever aileleri bir araya getireceği Laser Oryantiringi etkinliği düzenleyecek. 7 Aralık Pazar günü Meram Tavusbaba Tepesi’nde gerçekleştirilecek etkinlik için başvurular 5 Aralık’a kadar “sporkonya.com.tr” adresinden online olarak alınacak. Konya Büyükşehir’in Tarihi Bedesten Çarşısı’nda düzenlediği “Gece Oryantiringi” de ailelerden büyük ilgi gördü.

Konya Büyükşehir Belediyesi, "2025 Aile Yılı” kapsamında ailelere yönelik düzenlediği eğitici ve eğlenceli etkinliklerini sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin spor alanındaki çalışmaları kapsamında anne-babalar çocuklarıyla birlikte Laser Oryantiringi heyecanı yaşayacak. Meram Tavusbaba Tepesi'nin doğal atmosferinde düzenlenecek etkinlikte aile bireyleri takım olarak yarışacak ve belirlenen parkuru en kısa sürede tamamlamak için mücadele edecek.

Spor ve eğlenceyle aile bağlarının güçlenmesi hedeflenen bu maceraya katılmak isteyen aileler için kayıt süreci 1-5 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 7 Aralık Pazar günü düzenlenecek etkinlik için kayıtlar, "sporkonya.com.tr” adresinden online olarak alınacak.

TARİHİ BEDESTEN'TEKİ "GECE ORYANTİRİNGİ” İLGİ GÖRDÜ

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin aile bağlarını güçlendirmek için Tarihi Bedesten Çarşısı'nda düzenlediği "Gece Oryantiringi” etkinliği de ailelerden büyük ilgi gördü.

Tarihi Bedesten Çarşısı'nda gerçekleştirilen etkinliğe anne, baba ve çocuklardan oluşan 250 kişi katıldı. 7-11 yaş arası dört ayrı kategoride kıyasıya bir yarışmanın olduğu etkinlikte aileler, tarihi çarşıda çocuklarıyla yön bulma ve hedef belirleme becerilerini test edip birlikte keyifli vakit geçirme imkânı elde etti.

İlgi gören etkinlik sonunda dereceye giren katılımcılara düzenlenen törenle ödülleri takdim edildi.

Konya Büyükşehir'in diğer etkinlikler ve gelişmeler hakkında detaylı bilgi almak isteyenler "sporkonya.com.tr” adresinden ve 444 55 42 numara (dahili 3825-24) üzerinden ulaşabiliyor.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu

