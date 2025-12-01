AK Parti Selçuklu’da 83. Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi

AK Parti istişare kültürünün önemli bir unsuru olan danışma meclislerinde hizmet standardını yükseltmeye devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen 83. AK Parti Selçuklu Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi toplantısında, Selçuklu'da yürütülen çalışmalar, hayata geçirilen projeler ve planlanan yatırımlar ele alındı.

Selçuklu Belediyesi Sosyal Tesisi'nde gerçekleştirilen toplantıya AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Murat Koru, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, ilçe başkanları, teşkilat yöneticileri, kadın ve gençlik kolları, mahalle başkanları ve teşkilat mensupları katıldı.

AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Bağcı: "Teşkilat olarak her bir gönüle dokunuyoruz”

İlçe Başkanı Asım Küçükbalcı, Selçuklu'nun Konya'nın yükünü omuzlayan önemli bir ilçe olduğunu belirterek teşkilatın sahadaki çalışmalarına dikkat çekti.

Mahalle toplantılarından esnaf ziyaretlerine, pazar programlarından sokak buluşmalarına kadar birçok alanda vatandaşla buluştuklarını ifade eden Bağcı, Selçuklu'nun nabzını sahada tuttuklarını belirtti.

Bağcı, teşkilatın birlik ve beraberlik içerisinde çalıştığını vurgulayarak, "Bu dava birlikte yürüyenlerin davasıdır” dedi ve Türkiye Yüzyılı vizyonuna yerelden güçlü katkı sunmaya devam edeceklerini söyledi.

Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı: "Türkiye'ye örnek nitelikte projeler üretiyoruz”

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, son altı yılda ilçede hayata geçirilen projeleri anlattı.

İstişare kültürünün Konya'daki hizmetlere bereket kattığını belirten Pekyatırmacı, Konya Modeli Belediyecilik anlayışının Türkiye tarafından yakından takip edildiğini ifade etti.

Belediyecilikte sadece altyapı ve üstyapı hizmetleriyle sınırlı kalmadıklarını vurgulayan Pekyatırmacı, eğitimden spora, sağlıktan sosyal destek projelerine kadar birçok alanda önemli iş birlikleri ile çalıştıklarını söyledi.

Pekyatırmacı, tüm mahallelerde standart hizmet sunmayı hedeflediklerini belirterek yatırımların hız kesmeden devam edeceğini dile getirdi.

Milletvekili Özer: "İnsana dokunabilmek siyasetin en keyifli yanı”

AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, özellikle sosyal projelerin insan hayatında oluşturduğu dönüşümün önemine değindi.

Selçuklu Otizmli Bireyler Merkezi gibi projelerin fikir aşamasından bugüne gelmesinin büyük bir emek olduğunu vurgulayan Özer, "İyi ki Recep Tayyip Erdoğan var, iyi ki AK Parti var” ifadelerini kullandı.

Konya'daki teşkilat yapısının Türkiye genelinde örnek gösterildiğini belirten Özer, birlik ve gayretin artarak devam edeceğini söyledi.

AK Parti Konya İl Başkanı Özgökçen: "Konya Modeli Belediyecilik Türkiye'ye örnek teşkil ediyor”

İl Başkanı Fatih Özgökçen, konuşmasında teşkilatçılığın bir bayrak yarışı olduğunu belirtti.

Konya'da 24 yıldır kesintisiz devam eden teşkilat geleneğinin Türkiye'ye örnek olduğunu söyleyen Özgökçen, belediyelerin de güçlü iş birlikleriyle başarılı çalışmalara imza attığını ifade etti.

Özgökçen, hizmetleriyle teşkilata emek veren ve bugün hayatta olmayan mensupları da rahmetle andı.

(Cumali Özer)