Konya’daki bir iş yerinde dikkat çeken yasak!

Konya'nın Ilgın ilçesinde bir iş yerinde görülen "İşyerimizde küfürlü konuşmak yasaktır” uyarısı, vatandaşların dikkatini çekti. Esnafın, müşterileri için daha nezih ve saygılı bir ortam oluşturma hedefiyle aldığı bu karar, bölge halkından da olumlu geri dönüşler alıyor.

"Ahlaki düzeni sağlamak işletmenin hakkıdır”

İşyeri sahipleri, işletme özgürlüğü kapsamında mekân içinde düzeni ve genel ahlakı korumak için çeşitli kurallar koyabiliyor. Uzmanlara göre küfürlü konuşmayı yasaklayan bu tür uygulamaların hukuken herhangi bir engeli bulunmuyor. Ayrıca, nezaket kurallarının öne çıkarıldığı işletmelerin aileler tarafından daha rahat tercih edildiği belirtiliyor.

Toplumsal saygıya katkı sağlıyor

Ilgın'da başlatılan bu örnek davranışın yalnızca tek bir işletmeyle sınırlı kalmaması gerektiği ifade ediliyor. Uzmanlar, özellikle gençlerin yoğun olarak bulunduğu alanlarda küfür kullanımının azaltılmasının toplumda daha sağlıklı ve saygılı bir iletişim ortamı oluşturacağına vurgu yapıyor.

İlçede başlayan bu olumlu girişimin hem il genelinde hem de diğer şehirlerde yaygınlaşması temenni ediliyor.

