GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,44
EURO
49,30
STERLİN
56,32
GRAM
5.861,72
ÇEYREK
9.643,27
YARIM ALTIN
19.220,21
CUMHURİYET ALTINI
38.260,36
KONYA Haberleri

Konya’daki bir iş yerinde dikkat çeken yasak!

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’daki bir iş yerinde dikkat çeken yasak!

Konya'nın Ilgın ilçesinde bir iş yerinde görülen "İşyerimizde küfürlü konuşmak yasaktır” uyarısı, vatandaşların dikkatini çekti. Esnafın, müşterileri için daha nezih ve saygılı bir ortam oluşturma hedefiyle aldığı bu karar, bölge halkından da olumlu geri dönüşler alıyor.

"Ahlaki düzeni sağlamak işletmenin hakkıdır”

İşyeri sahipleri, işletme özgürlüğü kapsamında mekân içinde düzeni ve genel ahlakı korumak için çeşitli kurallar koyabiliyor. Uzmanlara göre küfürlü konuşmayı yasaklayan bu tür uygulamaların hukuken herhangi bir engeli bulunmuyor. Ayrıca, nezaket kurallarının öne çıkarıldığı işletmelerin aileler tarafından daha rahat tercih edildiği belirtiliyor.

Toplumsal saygıya katkı sağlıyor

Ilgın'da başlatılan bu örnek davranışın yalnızca tek bir işletmeyle sınırlı kalmaması gerektiği ifade ediliyor. Uzmanlar, özellikle gençlerin yoğun olarak bulunduğu alanlarda küfür kullanımının azaltılmasının toplumda daha sağlıklı ve saygılı bir iletişim ortamı oluşturacağına vurgu yapıyor.

İlçede başlayan bu olumlu girişimin hem il genelinde hem de diğer şehirlerde yaygınlaşması temenni ediliyor. 

(Meltem Aslan)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER