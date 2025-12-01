Konya’nın o ilçesinde ekmek 7 lira 50 kuruştan satılıyor

Konya’nın Akşehir ilçesinde son günlerde ekmek fiyatlarında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ani fiyat düşüşü vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanırken, bazı fırıncılar ise endişeli.
Konya'nın Akşehir ilçesinde ekmek fiyatlarında son günlerde dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Türkiye genelinde maliyet artışları nedeniyle ekmek fiyatlarının yükseldiği bir dönemde, ilçede fiyatlar beklenmedik şekilde 7,50 TL'ye indi.
Halk ekmek fiyatı piyasayı etkiledi
Hammadde, elektrik, doğalgaz ve kira gibi maliyetlerdeki artışla zorlanan fırıncılar, Akşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası'nın ekmek fiyatını 7,00 TL olarak açıklaması üzerine kendi fiyatlarını yeniden değerlendirmek zorunda kaldı. Halk Ekmek'in uygun fiyat politikası kısa sürede piyasaya yansırken, özel fırınlar da rekabet koşulları nedeniyle ekmek fiyatlarını 7,50 TL seviyesinde sabitlemek durumunda kaldı.
Fiyat düşüşü vatandaşı mutlu etti fırıncıları endişelendirdi
Ekmek fiyatlarındaki ani düşüş, mahalle sakinlerini sevindirirken, bazı fırıncılar maliyetlerin artması nedeniyle bu fiyat seviyesinin sürdürülebilirliği konusunda endişeli. Fırıncılar, giderlerin yükselmesi karşısında fiyatların istikrarlı kalabilmesi için destek beklediklerini ifade ederken, Halk Ekmek uygulamasının piyasada dengeleyici bir rol oynadığını vurguluyorlar.
