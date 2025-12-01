Konya’da genç üniversite öğrencisi kazada hayatını kaybetti!

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Alperen Cesur'un elim bir kaza sonucu yaşamını yitirdiğini duyurdu. Acı haber, üniversite camiasında büyük üzüntüye neden oldu.
Üniversite'den Taziye Mesajı
NEÜ tarafından yapılan açıklamada, genç yaşta yaşamını yitiren Alperen Cesur için taziye mesajı yayımlandı. Açıklamada, "Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Alperen Cesur'un elim bir kaza sonucu vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrendik.Kıymetli öğrencimize Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz.” ifadelerine yer verildi.
(Berna Ata)