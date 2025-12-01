GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da genç üniversite öğrencisi kazada hayatını kaybetti!

Berna Ata
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da genç üniversite öğrencisi kazada hayatını kaybetti!
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümünde öğrenim gören genç öğrencinin geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Alperen Cesur'un elim bir kaza sonucu yaşamını yitirdiğini duyurdu. Acı haber, üniversite camiasında büyük üzüntüye neden oldu.

Üniversite'den Taziye Mesajı

NEÜ tarafından yapılan açıklamada, genç yaşta yaşamını yitiren Alperen Cesur için taziye mesajı yayımlandı. Açıklamada, "Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Alperen Cesur'un elim bir kaza sonucu vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrendik.Kıymetli öğrencimize Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz.” ifadelerine yer verildi.

(Berna Ata)

