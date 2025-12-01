GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,43
EURO
49,33
STERLİN
56,34
GRAM
5.865,00
ÇEYREK
9.648,66
YARIM ALTIN
19.230,96
CUMHURİYET ALTINI
38.281,77
KONYA Haberleri

Konyalı işitme engelli milli judocu Madalya ile döndü

Konyalı işitme engelli milli judocu Madalya ile döndü
Konya’da, yaklaşık bir yıl önce ön çapraz bağları kopmasına rağmen ameliyatını erteleyen milli judocu Esma Gökülü, 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları’ndan bronz madalyayla dönmenin gururunu yaşıyor.

Çocukken geçirdiği havale nedeniyle sol kulağı hiç duymayan, sağ kulağı ise yüzde 50 oranında duyan Gökülü, ilkokul 3. sınıfta judoyla ilgilenmeye başladı.

Ailesinin de desteğiyle 13 yıldır judodan hiç kopmayan Konya Büyükşehir Belediyespor sporcusu Gökülü, 2021'de Fransa'daki İşitme Engelliler Dünya Judo Şampiyonası'nda bronz, 2022'de Brezilya'da düzenlenen İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda ise gümüş madalya aldı.

Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü 3. sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Gökülü, küçükken yaz okulu olarak gitmeye başladığı judoyu mesleği haline getirdiğini söyledi.

Ailesi başaracağına dair motive etti

Brezilya'daki olimpiyat ikinciliğinden 4 ay sonra ön çapraz bağlarının koptuğuna değinen Gökülü, "Bir ameliyat geçirdim ama gerçekten çok zorlu ve psikolojik olarak ağır bir süreç yaşadım. Bu süreçte bile ailem yanımda oldu ve sporu bırakmamı istemedi. Sürekli iyi şeyler söyleyerek başaracağıma dair beni motive etti." dedi.
Gökülü, bir yıl önce de yine ön çapraz bağlarından sakatlandığını ve tekrar ameliyat olacağını belirtti.

Buna rağmen madalya kürsüsüne çıkmayı başardığını vurgulayan Gökülü, "Bu olimpiyatta da bronz madalya aldım. İki olimpiyata katıldım. Buradaki deneyim ve tecrübelerimle her zaman bir sonraki olimpiyata daha iyi hazırlanıyorum. Hedefim her zaman şampiyon olmak. 2027'de Avrupa'da, 2028'de yine olimpiyatlarda başarılı olmak için çalışmalarımı sürdürüyorum." diye konuştu.

"Olimpiyatlarda altın madalya getireceğine inanıyoruz"

Konya Büyükşehir Belediyespor'da judo antrenörü Hakan Aydoğan ise Gökülü'nün engeli olmayan sporcularla yetiştiğini dile getirdi.
Gökülü'nün bunu avantaja çevirdiğine işaret eden Aydoğan, şunları kaydetti: "Esma'nın lisansını bu yönde çıkardık ve işitme engelliler kategorisine aldık. Çok başarılı ve çalışkan bir sporcu. Esma, normal bireylerle beraber çalıştığı için oradan aldığı disiplinle madalyalar getirmeye başladı. Bu yıl hedefimiz olimpiyat şampiyonluğuydu ama yaklaşık bir yıl önce çapraz bağlarını kopardı. Yani bu olimpiyat madalyasını bize tek bacağıyla getirdi. Ameliyat olmak istemedi ve o şekilde antrenmanlarına devam etti. Çoğu zaman ağladı, zorlandı ama hiç bırakmadı. Esma'nın olimpiyatlarda altın madalya getireceğine inanıyoruz."

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER