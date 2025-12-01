Konyaspor Muşspor karşısında kupada yoluna devam edecek mi?

Türkiye Kupası'nı 2016-17 sezonunda müzesine götüren ve takip eden sezonlarda turnuvanın daimi favorisi haline gelen Anadolu Kartalı; bu sezonki heyecana 3. Tur'dan dahil oldu. TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden 12 Bingölspor'u ağırlayan yeşil-beyazlılar, rakibini 4-2'lik skorla geçerek adını bir üst tura yazdırdı.
Konyaspor'un rakibi olan Muşspor ise; 1. Tur'dan dahil olduğu organizasyonda Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Şırnak Petrolspor'u 8-0, TFF 3. Lig ekiplerinden Mazıdağı Fosfatspor'u 5-0 ve TFF 2. Lig ekiplerinden Menemen Futbol Kulübü'nü 1-0'lık skorla geçmeyi başardı.
(Hasan Yıldırım)