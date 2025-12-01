103 terör örgütü mensubu ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “10’u Diyarbakır annelerinin çocukları olmak üzere toplam 103 terör örgütü mensubu ikna yoluyla yurt dışından gelerek teslim olmuştur.“ dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı 2025 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

Yerlikaya, 186 yaşındaki asırlık çınar olan jandarmanın asli görevinin, kardeşliği, birlik ve beraberliği korumak olduğunu ifade ederek, "Can ve mal güvenliğimize halel getirmeden geleceğe umutla bakılmasını sağlamaktır. Kamu güvenliği ve toplum huzurunu tehdit eden her türlü teşebbüse karşı koymak, vatanımızın her karışında kanun üstünlüğünü hakim kılmaktır." dedi.

Bu anlayışla şehadet ve gazilik onuruyla taçlanmış, şanlı maziye sahip Jandarma Teşkilatı'nın, şer odaklarının korkulu rüyası, vatanın ve milletin çelikten iradesi olduğunu vurgulayan Yerlikaya, nitelikli personeli, yüksek teknoloji donanımlı araç ve teçhizatıyla kendini sürekli yenilediğini söyledi.

Bakan Yerlikaya, "Türkiye'nin Huzuru" şiarıyla göreve geldikleri günden beri hukukun üstünlüğünden taviz vermeden, terörden organize suçlara, uyuşturucudan siber suçlara kadar her alanda büyük bir mücadele verdiklerini belirterek, "İnşallah 'Terörsüz Türkiye' hedefiyle de artık terörün gölgesinin düştüğü bir ülke değil, birliğin, kardeşliğin, refahın yükseldiği büyük ve güçlü Türkiye'yi konuşacağız. Bakanlık olarak bir yandan 'Terörsüz Türkiye' hedefinin inşasına omuz verirken, diğer yandan da sahada hakimiyeti, güvenliği ve kamu düzenini tavizsiz bir biçimde sürdürüyoruz." diye konuştu.

"306 mağara ve sığınak imha edildi"

"Terörsüz Türkiye" sürecinin akamete uğramaması için kırsaldaki arama ve tarama faaliyetlerine kesintisiz devam ettiklerini dile getiren Yerlikaya, şu bilgileri verdi:

"2025 yılında terörle mücadele kapsamında 14'ü büyük, 77'si orta çaplı olmak üzere toplam 91 arazi taraması gerçekleştirdik. Bu arama tarama faaliyetleri kapsamında 306 mağara ve sığınak imha edilmiş, 3 bin 442 kilogram patlayıcı madde, 403 silah ve bu silahlara ait 45 bin 465 mühimmat ele geçirilmiştir. Yine 'İHA ve İKU'larımız' bu dönemde toplam 43 bin 193 saat uçuş gerçekleştirmiştir. 10'u Diyarbakır annelerinin çocukları olmak üzere toplam 103 terör örgütü mensubu ikna yoluyla yurt dışından gelerek teslim olmuştur."

Yerlikaya, jandarma bölgesinde kişilere karşı işlenen 10 önemli suçta 11 aylık verilere bakıldığında, 2024'te 100 bin 773 olan olay sayısının, bu yıl yüzde 10,5 düştüğünü ve 90 bin 205'e gerilediğini bildirdi. Bunun, 10 bin 568 daha az olayın meydana gelmesi olduğunu anlatan Yerlikaya, aydınlatma oranının ise yüzde 99,8 olduğunu aktardı.

Bakan Yerlikaya, kişilere karşı işlenen 10 önemli suçta da düşüş olduğunu, kasten yaralamanın yüzde 9,1, kasten öldürmenin de yüzde 6 oranında azaldığını söyledi.

Mal varlığına karşı işlenen suçlarla ilgili Yerlikaya, şu detayları paylaştı:

"Bu alandaki 9 önemli katalog suçunda 11 bin 381 olan olay sayısı yüzde 20,8 azaldı ve 9 bin 10'a geriledi. Yani suç unsuru taşıyan 2 bin 371 daha az olay meydana geldi ve aydınlatma oranımız, götürüp adalete teslim etme oranımız da yüzde 82,6'dan yüzde 89,3'e yükseldi. Vatandaşlarımıza bir örnek verelim, bu mal varlığına karşı işlenen suçlarla ilgili 5 hırsızlık türü, hepsinde de hamdolsun büyük düşüş var. Yine sadece ikisini örnek vereyim, geçen yıla oranla jandarma bölgemizde motosiklet hırsızlığı yüzde 47, evden hırsızlık yüzde 32 azaldı. Suç ve suçlu neredeyse, jandarma oradaydı ve gereğini yaptı, yapmaya da devam ediyor."

Yerlikaya, organize suçlarla mücadele kapsamında 2025'in 11 aylık döneminde 328 operasyonla 241'i KOM, 62'si narkotik, 25'i siber olmak üzere 328 organize suç çetesini jandarmanın çökerttiğini ve 1934 kişinin de bu kapsamda tutuklandığını bildirdi.

Bu tablonun, "Suçtan beslenen hiçbir yapı jandarmanın nefes aldığı coğrafyada barınamaz" sözünün fiilen ispatı olduğuna dikkati çeken Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile uyuşturucuya savaş açtıklarını ifade etti.

Yerlikaya, bu savaşı sadece Türkiye için değil, tüm insanlık adına sürdürdüklerini vurgulayarak, "Uyuşturucuyla mücadelede 1 Ocak-27 Kasım 2025 döneminde zehir tacirlerine yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda sadece jandarma bölgesinde 4 bin 120 şahıs tutuklandı. 73 ton uyuşturucu madde, 16 milyonu aşkın uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca bu mücadelede NARVAS ihbar sisteminden Narkogöz ve uydu destekli ekimle mücadeleye, TB2 İHA'lardan Yeşilay'la yürütülen eğitim protokollerine kadar pek çok yeniliği devreye aldık." dedi.

Siber suçlarla mücadele

Siber suçlarla mücadele kapsamında jandarma bölgesi dahilinde 1 Ocak-27 Kasım 2025 tarihleri arasında 43 bin 40 suç unsuru taşıyan hesap ve kişinin tespit edildiğinin bilgisini veren Yerlikaya, bunların 17 bin 121'inin terörle iltisaklı olduğunu ve düzenlenen operasyonlar sonrası 1200 kişinin tutuklandığını söyledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik güvenliğine ilişkin en stratejik adımların başında ise "otoyol jandarması"nın geldiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Otoyol jandarmasını sadece trafik güvenliğini sağlayan bir birim olarak değil, otoyol güzergahlarında, asayiş olaylarında önleyici ve engelleyici tedbirler alan bir güç olarak kurguladık. 15 Ekim 2024'ten itibaren 4 bin 703 kilometrelik otoyol ağının yüzde 75'ine karşılık gelen 3 bin 524 kilometresinde artık otoyol jandarmalarımız görev yapıyor. Kurduğumuz bu sistemi güçlendirmek için 27 otoyol jandarma komutanlığı, 26 karakol komutanlığı, 3 tesis koruma takımı ile toplam 56 ana birlik teşkil ettik. Böylece 1006 timde 3 bin 793 personelimizle otoyolları güven koridoruna dönüştürmek adına güçlü adımlar attık. Bunu yaparken de 731 aracı otoyol jandarmamızın hizmetine verdik. Yüz tanıma özellikli 3 bin 220 yaka kamerası ve 100 adet yerli ve milli gece görüşlü radar cihazını devreye aldık.

Hedefimiz, inşallah 2030 yılına kadar trafik kazalarına bağlı can kayıplarını yüzde 50 azaltmak, 2050'de ise inşallah 'sıfır can kaybı' hedefine ulaşmaktır. Bu amaçla denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. 2024'ün ilk 11 ayında jandarma bölgemizde denetlenen araç sayısı 40 milyon iken, 2025'te bu sayı 63 milyona yükseldi ve yüzde 58'lik bir artış sağlandı."

Göreve geldikleri günden bu yana Jandarma Teşkilatına 9 bin 728 yeni kara aracı, 35 yeni hava aracı kazandırdıklarını ifade eden Yerlikaya, "Yaka kamerası sayımızı 4 bin 655'ten 31 Ekim 2025 itibarıyla 50 bine çıkardık ve 393 yeni hizmet binasının inşasına başladık, bunlardan 259'unu tamamladık. Geri kalanların da yapımı hızla devam ediyor." diye konuştu.

Bakan Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da jandarmanın yanında olmaya, altyapıyı, teknolojik kapasiteyi, ekipman sayısını güçlendirmeye devam edeceklerini söyledi.

"Bu kazanımın kalıcı olmasını hedefliyoruz"

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı da terörle mücadele faaliyetleri kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı liderliğinde ortaya konulan "Terörsüz Türkiye" hedefinin, artık sahada karşılığını bulan bir gerçeklik haline geldiğini belirtti.

Bu tablonun, aziz şehitlerin, kahraman gazilerin, terörü dağda, şehirde, hudutta nefessiz bırakan güvenlik güçlerinin fedakarlıklarıyla ve savunma sanayi alanında kazanılan yeteneklerin süratle güvenlik güçlerine tahsisi sayesinde olduğunu anlatan Çardakcı, "Bu vesileyle vatanın birlik ve bütünlüğünü sağlama uğruna fedayı can eyleyen tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize ise acil şifalar diliyor, savunma sanayi alanındaki yeteneklerin ülkemize kazandırılarak güvenlik güçlerine tahsis edilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Çardakcı, bugün gelinen aşamanın, terör örgütünün barınamadığı, lojistik hatlarının çöktüğü ve finans kaynaklarının kurutulduğu bir dönemi ifade ettiğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Bizler bu büyük hedefin, bu büyük bedelin farkındayız ve bu kazanımın kalıcı olmasını hedefliyoruz. Bu amaçla 2026 yılı terörle mücadele faaliyetleri kapsamında üç önceliğimiz olacaktır. Birinci önceliğimiz, terörden arındırılan alanların temizlenmesi. İkinci önceliğimiz, kesintisiz arazi hakimiyetinin sürdürülmesi. Üçüncü önceliğimiz, terörün finansman kaynaklarının kurutulmasıdır. Amacımız, terörsüz ve huzurlu Türkiye'yi kalıcı hale getirmektir."

Toplantıya, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş ile Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir de katıldı.

Kaynak: AA