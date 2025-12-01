GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,44
EURO
49,30
STERLİN
56,32
GRAM
5.861,72
ÇEYREK
9.643,27
YARIM ALTIN
19.220,21
CUMHURİYET ALTINI
38.260,36
GÜNCEL Haberleri

Kırmızı bültenle aranan 12 suçlu Türkiye’ye getirildi

- Güncelleme Tarihi:

Kırmızı bültenle aranan 12 suçlu Türkiye’ye getirildi
Gürcistan, Almanya, Avusturya ve Fransa’da yakalanan kırmızı bültenli 12 firari, yürütülen yoğun işbirliği sonucu Türkiye’ye iade edildi. Operasyon EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı ile ilgili birimlerin koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, İstihbarat, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele başkanlıkları, Siber ve Asayiş Daire başkanlıklarının koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu, yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan kişilerin izini titizlikle sürdüklerini aktardı.

Bu kapsamda, ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak işbirliğiyle tamamı kırmızı bültenle aranan 12 suçlunun yakalanarak Türkiye'ye iadelerinin sağlandığını bildiren Yerlikaya, F.K'nin "5464 Sayılı Kanuna Aykırılık, Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartını İzinsiz Kullanarak Yarar Sağlama, Sahte Banka/Kredi Kartı Üretme, Tefecilik, Dolandırıcılık", O.U'nun "Cebir, Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma ve Yağma", M.T'nin "Kasten Öldürme", K.K'nin "Dolandırıcılık, Silahla Tehdit, Yaralama, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma ve Bulundurma, Uyuşturucu Madde Satın Almak ve Kullanmak, Hakaret, Tehdit, Görevi Yaptırmamak İçin Direnme", B.T'nin "Kasten Yaralama, Yağma, Mala Zarar Verme, Suçluyu Kayırma, Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama", T.L'nin "Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, Mala Zarar Verme, Tehdit, Yaralama", İ.K'nin ise "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan yakalandığını belirtti.

Bakan Yerlikaya, iadesi sağlanan diğer suçlulara ilişkin de "Uyuşturucu Madde Ticareti, İnfaz Kurumuna veya Tutukevine Yasak Eşya Sokma' suçlarından kırmızı bültenle aranan A.A, 'Kasten Öldürmeye Teşebbüs' suçundan S.D ve 'Yağma' suçundan E.Y. Almanya'da, 'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçundan kırmızı bültenle aranan Z.S. Avusturya'da ve 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçundan kırmızı bültenle aranan H.D. Fransa'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı" bilgisini paylaştı.

Söz konusu suçluların yakalanması ve Türkiye'ye iadelerinin sağlanmasına ilişkin süreçte emeği geçenleri tebrik eden Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan suçluları tek tek yakalayıp Türkiye'ye iadelerini sağlayacaklarını vurguladı.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER