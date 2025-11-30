GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Ankara’da pitbull 2 çocuğa saldırdı

Ankara’da pitbull 2 çocuğa saldırdı
Başkentte ikamet ettikleri apartmanda pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 1,5 ve 5 yaşındaki iki kardeş hastanede tedavi altına alındı.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir apartmanda ikamet eden Öztürk ailesi, ikindi saatlerinde pazar alışverişini tamamlayarak evlerine döndü.

Çocuklarıyla birlikte asansörle dairelerinin bulunduğu kata çıkan anne Belkız Öztürk, bu esnada karşı komşusunun beslediği pitbull cinsi köpekle karşılaştı.

Köpek, 1,5 yaşındaki Efe Öztürk ile 5 yaşındaki ablası Doğa Öztürk'e saldırdı. Yüz ve göğüs bölgesinden yaralanan çocuklar ambulansla Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Yoğun bakımda gözetim altında tutulan çocukların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

"Bunlar ceza almasalar ben o çocuğun yüzüne bakamayacağım"

Olayı anlatan baba Adem Öztürk, pazardan döndüklerinde eşi ve çocuklarının asansörle yukarı çıktıkları sırada karşı komşularının beslediği pitbull cinsi köpeğin içeriden çıkıp direkt çocuklarının üstüne saldırmaya başladığını söyledi.

Köpeğin, 5 yaşındaki kızının göğsüne ve 1,5 yaşındaki oğlunun yüzüne saldırdığını belirten Öztürk, "Yani ben gördüğüm zaman ağlıyorum artık, nefes alamıyorum" diye konuştu.

Baba Öztürk, apartman sakinlerinin daha önce söz konusu köpek için şikayette bulunduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bunlara bir an önce müdahale etmeliler. Apartmanda kaç kişi şikayetçi oldu ama hiçbir şey yapamadılar. Artık ben bunların ceza almalarını istiyorum. Yoksa bu saatten sonra 1,5 yaşındaki çocuğumun yüzüne bakamam. Bunlar ceza almasalar ben o çocuğun yüzüne bakamayacağım. Lütfen sesimi duyun, ben başka bir şey istemiyorum. Şimdi hastanedeyiz, tedavisini yapacaklar inşallah. Şu an işte yüzü açık duruyor. Yani bakamıyorum bile yüzüne."

Köpeğin büyük bir pitbull cinsi köpek olduğunu belirten Öztürk, sahibinin ceza almasını istediğini dile getirdi.

Kaynak: İHA

