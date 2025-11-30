Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Cemal Öztürk için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da tedavi gördüğü hastanede 67 yaşında hayatını kaybeden eski AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk için taziye mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden AK Parti'nin 26 ve 27. dönem Giresun milletvekili Cemal Öztürk için başsağlığı mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:
"26'ncı ve 27'nci Dönem Giresun Milletvekilimiz, yol ve dava arkadaşımız Cemal Öztürk'ün vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet diliyor; ailesine sabrıcemil, sevenlerine, Giresunlu kardeşlerime ve AK Parti'mize başsağlığı niyaz ediyorum."
AK Parti'nin 26 ve 27. dönem milletvekiliydi
AK Parti'nin 26 ve 27. dönem Giresun milletvekili Cemal Öztürk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Öztürk'ün cenazesi, salı günü kılınacak öğle namazının ardından Giresun'un Çanakçı ilçesine bağlı Akköy köyünde toprağa verilecek.
Milletvekili olmadan önce Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak görev yapan Cemal Öztürk, ayrıca Çaykur'da Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu üyeliği, Fiskobirlik'te Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu.
AK Parti'den 26 ve 27. dönemde Giresun milletvekili seçilen Öztürk, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ile Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Komisyonu'nda görev yaptı.
