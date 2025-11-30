Konya’da zincirleme değil zikzaklı kaza! Yol kapandı trafik kaldırımdan aktı

Konya’nın Meram ilçesi Gazze Caddesi’nde görenleri şaşkına çeviren zincirleme bir kaza meydana geldi. Üç şeridin birden kapandığı olay, sürücülerin peş peşe yaptığı manevralarla adeta “trafikte domino etkisi” oluşturdu.

Edinilen bilgilere göre 42 ANH 420 plakalı araç sol şeritte ilerlerken aniden fren yaptı. Bu sırada arkadan gelen 42 AUD 511 plakalı otomobil, çarpmamak için sağ şeride geçmek istedi ancak manevra kazayı engelleyemedi ve 42 ANH 420'ye çarptı.

Çarpışmanın hemen ardından 42 AUD 511'in sürücüsü araçtan inmeye çalışırken üçüncü bir araç daha sahneye girdi. Arkadan gelen 42 BEK 284 plakalı otomobil, kapıya vurmak istemeyince ani bir şekilde sağa kırdı ve bu kez hem park halindeki 42 BDE 886'ya hem de öndeki 42 AUD 511'e çarptı.

3 şerit kilitlendi

Kazayla birlikte cadde üzerindeki üç şerit tamamen trafiğe kapandı. Tam bu sırada tesadüfen olay yerinden geçen Meram ilçe devriye ekipleri, trafik ekipleri gelene kadar pratik bir çözüm bularak trafiği kısa süreliğine kaldırımdan akıttı. Sürücüler, ekiplerin yönlendirmesiyle kontrollü bir şekilde yoluna devam etti.

Trafik ekiplerinin bölgeye ulaşmasıyla kazaya karışan araçlar yoldan çekildi ve Gazze Caddesi'nde trafik yeniden normale döndü.

(Ali Asım Erdem)