Türkiye Kupası 4. Tur: Konyaspor Muş deplasmanında

Konyaspor, Türkiye Kupası 4. Tur karşılaşmasında TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Muşspor'un konuğu olacak. Süper Lig'de 15 puanla 11. sırada yer alan yeşil-beyazlılar, 2. Lig Kırmızı Grup'ta 21 puanla 8. sırada yer alan rakibine karşı tur mücadelesi verecek. 2 Aralık Salı günü Muş Şehir Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadele saat 13.00'te başlayacak.

Konyaspor'un eksikleri can sıkıyor

Konyaspor'un eksikleri can sıkıyor. Türkiye Kupası'na rotasyonlu kadroyla çıkmak isteyen Anadolu Kartalı, sakat ve cezalı oyuncuların fazlalığı nedeniyle 11'ini bulmakta zorlanıyor. Yeşil-beyazlı takımda stoper Riechedly Bazoer, orta sahalar Marko Jevtovic ile Ufuk Akyol sakatlıklarından dolayı bu maçta görev alamazken; hak mahrumiyeti cezası olan stoper Adil Demirbağ ve kanat Alassane Ndao da bu maçta görev alamayacak. 12 Bingölspor maçında direkt kırmızı kartla oyun dışında kalıp 4 maçlık men cezası alan; bu cezasını da Trabzonspor maçıyla tamamlayan kanat Tunahan Taşcı ise, Muş maçında formasına kavuşabilecek.

Konyaspor'un muhtemel 11'i

Teknik direktör Çağdaş Atan nezaretinde 4-1-4-1 dizilişiyle mücadele eden Konyaspor'un; Muşspor maçında da aynı diziliş ve oyun anlayışıyla sahada yer alması bekleniyor. Anadolu Kartalı'nın kalesinde Deniz Ertaş (1), savunma 4'lüsünde Uğurcan Yazğılı (5), Muzaffer Utku Eriş (37), Josip Calusic (15) ve Yasir Subaşı (3), tekli ön liberoda Mücahit İbrahimoğlu (14), 4'lü orta alanda Tunahan Taşcı (7), Morten Bjorlo (42), Pedrinho (8) ve Kaan Akyazı (70) tekli forvette ise Melih Bostan'ın (17) forma giymesi bekleniyor.

Muşspor'un muhtemel 11'i

Teknik direktör Fatih Çardak nezaretinde 4-2-3-1 dizilişiyle mücadele eden Muşspor'un; Konyaspor'a karşı da aynı diziliş ve oyun anlayışıyla sahada yer alması bekleniyor. Muş ekibinin kalesinde Enes Çetin (71), savunma 4'lüsünde Muhammet Fatih Yıldırım (4), Erkam Reşmen (89), Ahmet Tekin (22) ve İlker Günaslan (27), 2'li ön liberoda Cumali Bişi (6) ve Bilal Budak (10), 3'lü orta alanda Onur Ramazan Toprak (17), Ayetullah Korkmazer (16) ve Halil Yılmaz (28), ileri uçta ise Ersel Aslıyüksek'in (7) görev alması bekleniyor.

(Hasan Yıldırım)