Konya’nın bu ilçesinde beklenen hizmet gerçekleşti! Vatandaşlara büyük kolaylık sağlayacak

Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Beykonak Mahallesi'nde yapımı tamamlanan yeni su deposu hizmete alındı. Mahallede uzun süredir ihtiyaç duyulan depo, su temininde yaşanan sorunların çözülmesine katkı sağlayacak.
Çalışmalar Tamamlandı
Beykonak Mahallesi'nde yürütülen altyapı çalışmaları kapsamında inşa edilen yeni su deposunun tamamlandığı bildirildi. Depo sayesinde mahallenin su kapasitesi artırılarak daha düzenli ve sağlıklı su akışı sağlanacak.
Muhtar'dan Teşekkür
Mahalle Muhtarı Satılmış Yeşilyurt, yapılan çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getirerek emeği geçen tüm yetkililere ve ekiplere teşekkür etti. Yeşilyurt, yeni su deposuyla birlikte mahallenin su ihtiyacının daha güvenli ve kesintisiz şekilde karşılanacağını belirtti.
Mahalleli Rahat Bir Nefes Alacak
Yeni su deposunun devreye alınmasıyla birlikte özellikle yaz aylarında yaşanan su yetersizliği sorunlarının büyük ölçüde çözülmesi bekleniyor.
