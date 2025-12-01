Selçuklu Hanım Sultanlar Konferanslarının ikincisi Konya’da düzenlendi

Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğüyle birlikte Necmeddin Erbakan Üniversitesi Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğinde bu yıl "Türkiye Selçuklu Hanım Sultanlar" başlığıyla düzenlenen konferans dizisinin ikincisi, Sn. Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Altunsoy'un sunumuyla, Karatay Kültür Merkezinde gerçekleşti.
Türkiye Selçuklu Sultanlarının Hristiyan Hanım Sultanlarını anlatan hocamıza sunumu için teşekkür plaketi, Konya Vakıflar Bölge Müdürü Sn. Yılmaz KILINÇ tarafından takdim edildi.
Bölge Müdürü Sn. Yılmaz KILINÇ, program dolayısıyla yaptığı konuşmasında;
"Bugün Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak Necmeddin Erbakan Üniversitesi Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi ile birlikte gerçekleştirdiğimiz "Türkiye Selçuklu Hanım Sultanlar Konferansları” dizisinin ikincisinde bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Selçuklu tarihine ışık tutan bu kıymetli programda bizleri bilgilendiren hocamıza teşekkür ediyor, katkılarından dolayı kendilerine şükranlarımızı sunuyorum. Ayrıca bu çalışmaların hayata geçirilmesinde desteklerini esirgemeyen Genel Müdürümüz Sayın Sinan Aksu Beyefendi'ye, iş birliği yapan kurum ve kuruluşlara da teşekkür ediyorum. Vakıflarımızın taşıdığı ruhu yaşatmak, geçmişten aldığımız mirası geleceğe aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu bilinçle çalışmalarımıza devam edeceğimizi ifade etmek isterim. Programımıza katılarak bizleri onurlandırdığınız için hepinize teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.” ifadelerini kullandı.
Konferans sonrasında, Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel El Sanatları Bölümü öğretim üyelerinin hazırladığı "Serlevha Sergisi" nin açılışı gerçekleştirildi.
