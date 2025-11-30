Emlak vergisi ödemelerinde yarın son gün

Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için yarın son gün. Ödemeler, belediyeler ve e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Vergisini zamanında ödemeyenlere yüzde 3,5 gecikme zammı uygulanacak.
Bina, arsa ve iş yeri gibi gayrimenkulleri bulunanların, vergi ödemeleri için süre yarın sona eriyor.
İlgili vergi, taşınmazın bağlı bulunduğu belediyeye doğrudan gidilerek ödenebiliyor. Ayrıca e-Devlet'e entegre belediyeler için de online ödeme imkanı sunuluyor.
Brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konut sahibi emekliler ile emekli dul ve yetim aylığı alanlar emlak vergisi ödemiyor. Engelliler, gaziler ve hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler de bu vergiden muaf tutuluyor.
