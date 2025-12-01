Pitbull iki küçük kardeşe saldırdı: Köpeğin sahibi gözaltına alındı

Ankara’da 1 buçuk yaşındaki Efe ve 5 yaşındaki Doğa Öztürk kardeşlere saldırıp yaralayan pitbull cinsi köpeğin sahibi Tuğçe Ö.E. yakalandı. Köpek ise belediye ekiplerince kontrol altına alınarak barınağa götürüldü.

Öztürk ailesi, dün pazar alışverişi yaptıktan sonra Etimesgut ilçesinde oturdukları apartmana döndü. Adem Öztürk, eşi Belkız Öztürk ve çocuklarını binanın önünde bıraktıktan sonra aracını otoparka götürdü. Belkız Öztürk, çocuklarıyla birlikte asansörle dairelerinin bulunduğu kata çıktı. Bu sırada karşı komşusunun beslediği pitbull cinsi köpek, Efe ve Doğa Öztürk kardeşlere saldırdı. Belkız Öztürk'ün çığlıkları üzerine komşularının yardımıyla çocuklar kurtarıldı. Yüzünden yaralanan Efe ve göğsünden yaralanan Doğa, Bilkent Şehir Hastanesine kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan Doğa, dün akşam taburcu olurken, Efe'nin ise tedavisi sürüyor.

Olayın ardından köpeğini kaçırdığı iddia edilen Tuğçe Ö.E. jandarma tarafından yakalandı. Pitbull cinsi köpeğe ise belediye ekipleri tarafından el konuldu ve hayvan barınağa götürüldü. Tuğçe Ö.E'nin jandarmada işlemleri sürüyor.

"Hakkında 12 şikayet var"

Öztürk kardeşlerin babası Adem Öztürk, köpeğin sahibi hakkında daha önce 12 şikayet olduğunu öğrendiklerini söyleyerek, `En ağır cezayı alsın istiyorum. Olaydan sonra bizim canımız yandı. Başkalarının canı yansın istemiyorum. Bu yüzden en ağır şekilde cezalandırmasını istiyorum. Köpekle daha önce de karşılaşıyorduk. Çok büyük. Sürekli üstümüze zıplıyordu. Pençelerini üstümüze atıyordu. 1-2 kere Efe'nin üstüne atladı. Allah'tan değdiremedi pençelerini ve kaçırdık. Kız tutamıyor çünkü köpek sürüklüyor kızı. Daha önce başka kişilere de saldırdı. Birkaç kişiyi düşürmüş. Onların da şikayetleri var. Kız onlara küfretmiş. Tasmasını açıp, salıp onları ısırtmakla tehdit etmiş. Bu da kayıtlı olarak jandarmaya bildirilmiş` dedi.

"Oğlumun yüzüne bakamıyorum"

Adem Öztürk, kızının dün akşam taburcu olduğunu, oğlunun ise 3-4 gün tedavisinin süreceğini belirtti. Öztürk, "Kızımı eve sokamadım. Apartmanın girişinde kaldı. 'Bir daha köpek çıkar mı karşımıza?', ‘Onlar bir daha gelecekler mi?' diye sorular soruyor. Bunları cevaplayamıyorum. Hastaneye gidiyorum, oğlumun yüzü parçalanmış. Ben onun yüzüne bakamıyorum. Bunlar dışarıda gezerse ben onun yüzüne hayatım boyunca bakamayacağım. O yüzden bunların en ağır şekilde cezalandırmasını istiyorum. Bana yardım etsinler. Çocuklarım psikolojik olarak da sıkıntı yaşadılar. Şu an hastaneye gidemiyorum; çünkü kızımın yanında durmam lazım. O da burada çok etkileniyor. Burada onun yanında duruyorum, onunla zaman geçiriyorum. Eşim perişan halde o da hastanede, çocuğumun yanında, Efe'nin yanında. Kızım gece boyunca sayıkladı. Sabah kalktı, ağlamaya başladı. İçine kapanık bir kız ve bu olayı unutması çok zor olacak" diye konuştu.

"Kapıyı açar açmaz saldırdı"

Aynı apartmanda oturan Ömer Balcı, köpeğin daha önce kendisine de saldırdığını söyleyerek, "Sabah namazdan geldim. Kapıyı açtım, açar açmaz antreden köpeğin ipi uzun olunca geldi vurdu. Geri kapıdan kaçtım, kapının demirine vurdum kendimi. O zaman pek bir şeyim yoktu, ağrım yoktu. Jandarmaya gittim, mahkemeye verdim. Ben şikayetçi oldum, o da benden şikayetçi olmuş. Köpeğin buradan gitmesini istiyorum. Burada çoluğa çocuğa atlıyor. Torunum bu yüzden benim yanıma gelemiyo" dedi.

Kaynak: İHA