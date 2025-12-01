GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,44
EURO
49,30
STERLİN
56,32
GRAM
5.861,72
ÇEYREK
9.643,27
YARIM ALTIN
19.220,21
CUMHURİYET ALTINI
38.260,36
GÜNCEL Haberleri

CHP’li belediyenin rüşvet davası başlıyor

- Güncelleme Tarihi:

CHP’li belediyenin rüşvet davası başlıyor
Antalya’da Manavgat Belediyesine yönelik rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan eski Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ile yardımcısı Mehmet Engin Tüter’in de aralarında bulunduğu 9’u tutuklu 41 sanığın yargılanmasına yarın başlanacak.

CHP'li Antalya Manavgat Belediyesi'ne yönelik 4 Temmuz'da rüşvet soruşturması kapsamında operasyon düzenlenmişti.

Makam odasında tatlı kutusuyla alınan 110 bin euroluk rüşvete suçüstü yapılmış, rüşvet çarkı ortaya çıkmıştı. Antalya'nın CHP'li Manavgat Belediyesi'ne ilişkin 9'u tutuklu 41 sanıklı rüşvet davası görülmeye başlanıyor.

Birbiri ardına itiraflarla deşifre olan rüşvet çarkında pek çok isim gözaltına alındı. Belediyede kurulan rüşvet zinciri tek tek deşifre edildi. Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve rüşveti alan yardımcısı Mehmet Engin Tüter ile birlikte 41 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlardan biri de Niyazi Nefi Kara'nın yeğeni Hüseyin Cem Gül oldu. Gül, etkin pişmanlıktan yararlanarak ifade verdi ve rüşvet çarkını itiraf etti. 3 kilogram altın, 500 bin euro ve 153 bin dolar nakit paranın saklandığı deponun yerini gösterdi.

İfadelerin ardından Niyazi Nefi Kara ve yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in de aralarında olduğu 41 sanıktan 9'u tutuklandı. Kara, İçişleri Bakanlığı tarafından başkanlık görevinden uzaklaştırıldı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan, 33 ayrı suç unsuru içeren 155 sayfalık iddianame Manavgat 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Tutuklu sanıklar, örgüt yöneticisi sıfatıyla hakim karşısına çıkacak.

Savcılık, "Suç örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan "örgüt lideri" olarak tanımlanan Niyazi Nefi Kara için 31 yıldan 66 yıla kadar hapis cezası talep etti. Diğer sanıklar için de 5 ila 25 yıl hapis cezaları isteniyor.

Manavgat 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yarın başlayacak davanın ilk duruşmasının hafta boyunca sürmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER