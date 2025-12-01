Spor işte tam da budur! Fair Play, tatlı rekabet, kardeşlik
Bugün derbi günü. Ülkemizin rekabet seviyesi en yüksek karşılaşmalarından birisi olan Fenerbahçe ile Galatasaray, Fenerbahçe Chobani stadyumunda karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe ile Galatasaray söz konusu olunca rekabetin kapsama alanı sadece İstanbul sınırlarında kalmıyor, bütün ülkeye yayılıyor. İşte bugün Konya sokak ve caddelerinde de bu rekabetin renkleri vardı.
En dikkat çeken görüntü ise iki arkadaştı; birinin üzerinde Galatasaray forması, diğerinin üzerinde ise Fenerbahçe forması vardı ve ikisi birlikte caddelerde kardeşçe dolaşıyordu. "İşte fair play ve kardeşlik bu” dedirten görüntü dikkat çekti. Bu görüntüdeki samimiyet ve dostluğum tüm futbolseverlere örnek olması arzulanıyor.
Son yıllarda özellikle gergin geçen ve kavgalara sebep olan derbilerin tatlı bir rekabete dönüşmesi herkesin beklentisi. Bugün Konya caddelerinde iki arkadaşın ayrı renkleri giyerek kardeşçe dolaşması herkesin takdirini topladı.
Rekabette kim kazanırsa kazansın, asıl kazananın kardeşlik ve fair play olduğunu unutmamak gerekir.
