KONYA Haberleri

Selçuk Üniversitesi 752. Vuslat Yıl Dönümüne hazır

Bu yıl “Huzur Vakti” temasıyla düzenlenecek olan Hz. Mevlâna’nın 752. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri (Şeb-i Arûs), 7-17 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Selçuk Üniversitesi Mevlâna Araştırmaları Enstitüsü, ekinlikler için yürütülen hazırlıklarını tamamladı.

Selçuk Üniversitesi Mevlâna Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nuri Şimşekler, Şeb-i Arûs etkinlikleri kapsamında; Edebiyat ve Turizm Fakülteleri, Türkçe Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER), Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Uluslararası Mevlana Vakfı ve İran Mana Nagş Miras Kültür ve Sanat Enstitüsü ile ortaklaşa düzenlenecek 6 farklı etkinlikte 10 program gerçekleştirileceğini söyledi. Şimşekler; panel, konferans, konser-müzik dinletisi, öğrenci konferansları, liselerde Mevlâna ve Mevlevilik konferansları gibi bir takım faaliyet gerçekleştirileceğini ve hazırlıkların tamamlandığını ifade etti.

Bu kapsamda Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ve Mevlâna Araştırmaları Enstitüsü tarafından "Kültür ve Edebiyatımızda Mevlâna” konulu konferans ile "Konya Turizmi ve Mevlâna” konulu panel düzenlenecek. Selçuk Üniversitesi Türkçe Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER) ve Mevlâna Araştırmaları Enstitüsü de "Mevlâna ve Mevlevilikte Semâ” adlı konferans gerçekleştirecek. 

Mevlâna Araştırmaları Enstitüsü, Uluslararası Mevlâna Vakfı ve İran Mana Nagş Miras Kültür ve Sanat Enstitüsü ile ortak düzenlenecek "Gel Ey Aşk!” sanatsal eserinin tanıtımı ve ilk gösterimi ve panel – söyleşi etkinliği, 16 Aralık 2025 Salı günü Selçuk Üniversitesi Müze Binası Konferans Salonu'nda yapılacak. 

Öğrenci Konferansları, bu yıl Genç Gönüllerde Mevlâna ismi ile planlandı ve Konya merkezdeki 3 farklı ortaöğretim kurumunda 8-9-12 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. 
Lise öğrencilerine yönelik hazırlanan Mevlâna ve Mevlevilik Konferansları 12-15-16 Aralık 2025 tarihlerinde yapılacak.

Selçuk Üniversitesinin bu tür etkinlikleri 1985 yılından bu yana daha planlı ve organize bir şekilde icra ettiğini belirten Prof. Dr. Nuri Şimşekler, Mevlâna ve Mevlevilik konusunun Üniversitede özel bir yeri olduğunu kaydetti. 

Prof. Dr. Şimşekler, "Dünyadaki farklı üniversitelerin ilgili akademisyenlerinin çalışmalarını değerlendirme ve duyurma adına bu yıldan itibaren Mevlâna ve Mevlevîlik Harsiyatı-1 adı ile her yıl Şeb-i Arûs Mevlâna'nın Vuslatı anısına yayımlanacak bir eser de hayata geçirilmiş olacak. Bu duyuru ve talebin büyük karşılık bulması ve Editörler ve Enstitü Yönetim Kurulu istişareleri ile yayımlanmaya karar verilen çalışmaların, 18 farklı üniversiteden 28 yazıyı bulması ayrı bir anlam taşımaktadır” dedi.  

 

