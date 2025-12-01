Konya’da kayıp 15 yaşındaki çocuktan acı haber geldi
- Güncelleme Tarihi:
Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Üzümlü Mahallesi'nde 26 Kasım sabahı kaybolan 15 yaşındaki Berk İvacık'tan acı haber geldi. Günlerdir süren yoğun arama çalışmalarının ardından Berk İvacık, dağlık arazide ölü olarak bulundu.
Yoğun Arama Çalışmaları 4 Gün Boyunca Sürdü
Berk İvacık, çalıştığı iş yerine gitmek üzere evinden ayrıldığı 26 Kasım sabahından bu yana kendisinden haber alınamıyordu. Yaklaşık 100 kişilik jandarma, AFAD, komando timleri, gönüllüler ve su altı arama polislerinden oluşan ekipler, 97 saattir aralıksız arama gerçekleştirdi.
Arazi taramalarında Bayraktar TB2 İHA, termal kameralı dronlar ve özel eğitimli arama-kurtarma ekipleri görev aldı. Göletlerde dalışlar yapıldı, kırsal bölgeler, metruk yapılar ve dere yatakları detaylı şekilde incelendi.
Aramalar Dağlık Bölgede Yoğunlaştı
Ekiplerin dağlık bölgede yaptığı tarama sırasında bir cansız bedene ulaşıldı. Yapılan ilk incelemede cesedin Berk İvacık'a ait olduğu tespit edildi. Bölgede jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi alındı.
