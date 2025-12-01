Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu Şefi Mehmet Güntekin NEÜ’de öğrencilerle buluştu
Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Türk Müziği Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen “Türkiye’de Türk Müziğinin Resmî İcrâsının 50’nci Yılı” başlıklı söyleşi, Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu Şefi Mehmet Güntekin’in katılımıyla gerçekleştirildi.
NEÜ Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Nezahat Keleşoğlu Konferans Salonu'nda tertip edilen programa akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.
Etkinliğin açılışında konuşan NEÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gönül, Şef Mehmet Güntekin'i ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Konservatuvar olarak öğrencilerimizi sanat eğitimin yanında, Türk müziğinin gelişimine yön veren kıymetli sanatçılarla buluşturarak eğitimlerini pekiştirmeyi çok önemsiyoruz. Sayın Mehmet Güntekin gibi; icra, araştırma, arşiv çalışmaları ve kültür-sanat alanlarında büyük hizmetler vermiş bir ismin tecrübelerini öğrencilerimize aktarması bizim için çok kıymetli bir kazanımdır” dedi.
Prof. Dr. Gönül'ün konuşmasının ardından programda, Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu Şefi Mehmet Güntekin, Türk mûsikîsinin son 200 yıllık serüvenini, döneme ait dikkat çekici fotoğraflar, belge ve anekdotlarla aktardı.
Türk mûsikîsi topluluklarının kurumsallaşma sürecini değerlendiren Güntekin, özellikle son 50 yılda topluluğun Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu kimliğine nasıl ulaştığını ayrıntılarıyla anlattı.
Söyleşinin ardından program, hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.
