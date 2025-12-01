Konya’da araçlar kafa kafaya çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Konya’nın Bozkır ilçesine bağlı Sarıoğlan Mahallesi’nde meydana gelen kazada, hatalı sollama nedeniyle iki araç çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.
Konya'nın Bozkır ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada Mehmet Kılınç olay yerinde hayatını kaybetti, ikisi ağır 5 kişi yaralandı.
İKİSİ AĞIR TOPLAM 5 YARALI VAR
Bozkır ilçesi Sarıoğlan Mahallesi Bozkır girişi mevkiinde meydana gelen feci kazada iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, M. A.T. (40) idaresindeki 42 BBG 524 plakalı otomobil ile M.A. yönetimindeki 34 TC 2791 plakalı araç Sarıoğlan Mahallesi girişinde henüz belirlenemeyen nedenle kafa kafaya çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda büyük hasar meydana gelirken, Mehmet Kılınç olay yerinde yaşamını yitirdi.
YARALILAR ÜÇ FARKLI HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada sürücüler Mehmet A. T. ve H. Ö.ağır yaralanırken, M. C., M. A. ve F. E. A. da çeşitli yerlerinden yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Çumra, Bozkır ve Güneysınır Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Sürücü M. A. T. ve H. Ö.'in durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
