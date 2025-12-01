GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da “kara para’’ suçuna yönelik operasyon! Çok sayıda malzeme ele geçirildi

Berna Ata
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da “kara para’’ suçuna yönelik operasyon! Çok sayıda malzeme ele geçirildi

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç ve suçluluk faaliyetlerini önlemeye yönelik istihbari çalışmalar kapsamında Selçuklu ve Kadınhanı ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda çok sayıda ruhsatsız silah ve fişek ele geçirdi.

Ev ve eklentilerinde arama yapıldı

25 Kasım 2025 tarihinde Selçuklu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde, Kara Para Aklama Soruşturması kapsamında şüpheli bir şahsın ikamet ettiği ev ve eklentilerinde arama yapıldı.

Yapılan aramada şu malzemeler ele geçirildi:

1 adet 7,65 mm çaplı ruhsatsız tabanca

2 adet şarjör

1 adet ruhsatsız av tüfeği

162 adet 7,65 mm tabanca fişeği

52 adet 9 mm tabanca fişeği

44 adet .45 cal tabanca fişeği

15 adet 36 cal av tüfeği fişeği

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Çok sayıda malzeme ele geçirildi

29 Kasım 2025 tarihinde Kadınhanı İlçe Jandarma Komutanlığı, İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin istihbari çalışmaları sonucu, Konya il merkezinden temin edilen ruhsatsız tabancaları önceden anlaştıkları şahıslara satacakları duyumu alınan 2 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin ev, eklenti ve araçlarında yapılan aramada şu malzemeler ele geçirildi:

1 adet 12 cal. yarı otomatik seyyar dipçik kısa pompalı av tüfeği

1 adet 9 mm Tisaş tabanca ve boş şarjörü

25 adet 36 cal av/ses fişeği

5 adet 12 cal av/ses fişeği

Şüpheliler serbest bırakıldı

Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

(Berna Ata)

