MasterChef’te ilk ceketi kim kazandı? 30 Kasım gecesinin galibi belli oldu mu? İşte ceket oyununu kazanan yarışmacı...

MasterChef Türkiye’de 30 Kasım gecesi büyük heyecana sahne olan ceket oyunu oynandı. Yaratıcılıklarını, teknik ustalıklarını ve zaman yönetimi becerilerini ortaya koyan yarışmacılar, ceketi giyerek finale bir adım daha yaklaşmak için kıyasıya mücadele etti. Zorlu etapların ardından ilk ceketi kazanan isim açıklandı. Peki 30 Kasım 2025 Pazar günü MasterChef’te ilk ceketi kim giydi? İşte gecenin kazananı…

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri koltuğunda yer aldığı MasterChef'in son bölümünde yarışmacılar, final turlarının kaderini belirleyen ceket oyununda ter döktü. Programın iki aşamalı bölümü hem yarışmacılar hem de izleyiciler için yüksek tempo ve heyecan içerdi.

30 KASIM MASTERCHEF'TE İLK CEKETİ KİM GİYDİ?

Son 8 yarışmacı ilk etapta chili biber ve hurma temasıyla yaratıcı bir tabak hazırlamak için mutfağa girdi. Zorlayıcı ürün kombinasyonu, yarışmacıların hayal gücünü ve teknik becerisini test etti.

İkinci etapta ise Türkiye'de "üç bıçak” alan ilk ve tek şef olan Maksut Aşkar konuk olarak yarışmada yer aldı. Yarışmacılardan Aşkar'ın imza yemeği olan, kendine özgü tekniklerle hazırladığı tavuk kadınbudu tarifini yapmaları istendi. Yedi aşamalı detaylı tarif, yarışmacıları bir hayli zorladı.

MASTERCHEF'TE İLK CEKETİN SAHİBİ BELLİ OLDU MU?

İkinci etap sonunda yarışmacıların aldığı puanlar şöyle sıralandı:

Barış 39.5, Sümeyye 45, Gizem 46, Mert 46, Hakan 47, Sezer 48, Özkan 50, Çağatay 52 puan topladı.

Gecenin sonunda MasterChef'te ilk ceketi kazanan yarışmacı Çağatay oldu.

