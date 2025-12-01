GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,44
EURO
49,30
STERLİN
56,32
GRAM
5.861,72
ÇEYREK
9.643,27
YARIM ALTIN
19.220,21
CUMHURİYET ALTINI
38.260,36
EKONOMİ Haberleri

TİGEM safkan 14 Arap kısrağı satacak

TİGEM safkan 14 Arap kısrağı satacak
Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü, safkan 14 Arap kısrağının satışını yapacak. Kurumun konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı.

14 baş safkan Arap kısrağı, hibrit model kapsamında (fiziki-çevrim içi) açık artırma usulüyle tek tek satılacak.

Müşteriler TİGEM e-Tay Satış Platformu (https://e-taysatis.tigem.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda teklif verebilecekleri gibi fiziki olarak işletmeye gelerek komisyona teklif sunabilecek.

Geçici teminat tutarı kısrak başına 50 bin lira olan ihale, 12 Aralık saat 14.30'da Bursa Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü İhale Salonu'nda Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacak.

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER