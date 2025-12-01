GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,44
EURO
49,30
STERLİN
56,32
GRAM
5.861,72
ÇEYREK
9.643,27
YARIM ALTIN
19.220,21
CUMHURİYET ALTINI
38.260,36
EKONOMİ Haberleri

Altın yeni haftaya yükselişle başladı

Altın yeni haftaya yükselişle başladı
Altının gramı güne yükselişle başlamasının ardından 5 bin 787 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 9 bin 590 liradan, Cumhuriyet altını ise 38 bin 190 liradan satılıyor.

Cuma günü ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü, önceki kapanışın yüzde 1,7 üstünde 5 bin 765 liradan tamamladı. Haftanın ilk işlem gününe de değer kazancıyla başlayan gram altın saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üstünde 5 bin 787 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 590 liradan, Cumhuriyet altını ise 38 bin 190 liradan satılıyor. Güne yükselişle başlayan altının ons fiyatı önceki kapanışın yüzde 0,3 üstünde 4 bin 230 dolarda seyrediyor.

Öte yandan gümüşün ons fiyatı da 57,9 dolarla bugün rekor tazeledi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) aralıkta faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin gücünü koruması altın fiyatlarını desteklemeye devam ediyor. Kripto para piyasalarındaki düşüş ve New York borsasındaki vadeli endeks kontratlarındaki düşüş de yatırımcıların güvenli liman varlıklara talebini arttığını ortaya koyuyor.

Öte yandan dolar endeksi bugün 99,3 seviyesine gerileyerek 2 haftanın en düşük seviyesini gördü.

Analistler, bugün yurt içinde büyüme ve imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 4 bin 280 doların direnç, 4 bin 100 doların destek konumunda olduğunu ifade etti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yılın 3. çeyreğinde yıllık bazda yüzde 3,97 artacağını tahmin ediyor. Ekonomistlerin 2025 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 3,49 oldu.

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER