KONYA Haberleri

Konya dahil 23 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 27 tutuklama

- Güncelleme Tarihi:

Konya dahil 23 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 27 tutuklama
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Yasa dışı bahis suçuna yönelik jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarımızda son 1,5 yıl içinde hesaplarında 6 milyar 182 milyon lira işlem hacmi bulunan 42 şüpheliyi yakaladık, 27’si tutuklandı“ dedi.

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda 23 ilde ‘yasa dışı bahis' suçuna yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda son 1,5 yıl içerisinde hesaplarında 6 milyar 182 milyon lira işlem hacmi bulunan 42 şüphelinin yakalandığını ve 27'sinin tutuklandığını açıkladı.

Yerlikaya, şüphelilere ait yaklaşık 203 milyon lira değerinde 25 ev ile arsa, 25 araç, 428 banka ve 35 kripto hesabına da el konulduğunu bildirdi. Bakan Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"23 ilde ‘yasa dışı bahis' suçuna yönelik jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarımızda son 1,5 yıl içinde hesaplarında 6 milyar 182 milyon lira işlem hacmi bulunan 42 şüpheliyi yakaladık, 27'si tutuklandı. 15'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek ‘yasa dışı bahis' suçundan vatandaşlarımızın maddi ve manevi zarar görmesini engelledik. Şüphelilere ait yaklaşık 203 milyon lira değerinde 25 adet ev/arsa ve 25 adet araç ile 428 adet banka, 35 adet kripto hesabına el konuldu. Batman Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarımız koordinesinde Batman, Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kahramanmaraş, Konya, Manisa, Muğla, Mersin, Osmaniye, Şırnak ve Van'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, elde ettikleri yasa dışı geliri üçüncü şahıslar tarafından açılan kripto para hesaplarıyla uluslararası hesaplara transfer ederek akladıkları, yasa dışı bahis oynayan şahıslardan komisyon aldıkları tespit edildi. Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

Kaynak: İHA

