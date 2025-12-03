Konyalı şehit İbrahim Demir için vefa töreni! Adı sonsuza dek yaşatılacak

Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Kale Köyü'nde, orman şehidi İbrahim Demir'in adı özel bir törenle ölümsüzleştiriliyor. İzmir'de ormanları koruma görevi sırasında kahramanca şehit düşen Demir'in hatırası, köy girişindeki ormanlık alana verilecek isimle yaşatılacak.
Anlamlı Tören
Program, 04 Aralık 2025 Perşembe günü saat 11.00'de protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilecek. Törenle birlikte bölgedeki ormanlık alan resmî olarak "Şehit İbrahim Demir Ormanı” adını alacak.
Fedakârlığı Hafızalarda Yaşıyor
Görevi esnasında gösterdiği büyük fedakârlıkla hafızalara kazınan İbrahim Demir, İzmir'deki operasyon sırasında sergilediği kahramanca mücadeleyle geniş kesimlerin takdirini kazanmıştı. Orman teşkilatına gönülden bağlı şekilde görev yapan Demir'in adıyla oluşturulan bu özel alan, hem ailesi hem de bölge halkı için büyük anlam taşıyor.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”