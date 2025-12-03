GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konyalı şehit İbrahim Demir için vefa töreni! Adı sonsuza dek yaşatılacak

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konyalı şehit İbrahim Demir için vefa töreni! Adı sonsuza dek yaşatılacak

Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Kale Köyü'nde, orman şehidi İbrahim Demir'in adı özel bir törenle ölümsüzleştiriliyor. İzmir'de ormanları koruma görevi sırasında kahramanca şehit düşen Demir'in hatırası, köy girişindeki ormanlık alana verilecek isimle yaşatılacak.

Anlamlı Tören

Program, 04 Aralık 2025 Perşembe günü saat 11.00'de protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilecek. Törenle birlikte bölgedeki ormanlık alan resmî olarak "Şehit İbrahim Demir Ormanı” adını alacak.

Fedakârlığı Hafızalarda Yaşıyor

Görevi esnasında gösterdiği büyük fedakârlıkla hafızalara kazınan İbrahim Demir, İzmir'deki operasyon sırasında sergilediği kahramanca mücadeleyle geniş kesimlerin takdirini kazanmıştı. Orman teşkilatına gönülden bağlı şekilde görev yapan Demir'in adıyla oluşturulan bu özel alan, hem ailesi hem de bölge halkı için büyük anlam taşıyor.

(Meltem Aslan)

