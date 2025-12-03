GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da ocakta pişen yemek yangına sebep oldu!

Ali Asım Erdem
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da ocakta pişen yemek yangına sebep oldu!
Konya’nın Selçuklu ilçesinde üç katlı bir binanın ikinci katında yangın çıktı.

Konya'nın Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi İlim Sokak üzerinde bulunan üç katlı bir binanın ikinci katında yangın çıktı.

Alevler ocakta pişen yemekten yükseldi

İddiaya göre, evde oturan kişinin ocakta yemek yaptığı sırada alevlerin bir anda büyüdüğü ve yangına neden olduğu öne sürüldü.

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

İhbar üzerine olay yerine doğalgaz ekipleri, itfaiye ve polis sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Kesin neden incelemenin ardından belirlenecek

Yangının kesin çıkış nedeni, yapılacak detaylı incelemenin ardından netlik kazanacak.

(Ali Asım Erdem)

