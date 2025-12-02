80 Günde Devri Âlem Konya’da ilk gösterimini yaptı
Plan Bu Yapım'ın Konya'daki tiyatro çalışmalarına yeni bir dinamizm kazandıran ekip, hazırladığı "80 Günde Devri Âlem” aile müzikali ile seyirci karşısına çıktı. Profesyonel oyuncu kadrosuyla sahnelenen müzikal, renkli atmosferi ve yüksek enerjisiyle ilk gösterimde izleyicilerden büyük beğeni topladı.
Klasik edebiyatın unutulmaz eserlerinden uyarlanan müzikalin yönetmen koltuğunda Fatih Dinçer, yapımcı koltuğunda Onurcan Arıkan bulunuyor. Eserin dinamizmini sahneye taşıyan koreografi Sera Kılıç'a, oyunun ritmini ve duygusunu güçlendiren müzikler ise besteci Mert Dursun'a ait.
Çocukların olduğu kadar yetişkinlerin de keyifle izlediği müzikalde, dünya turuna çıkan kahramanların maceraları dans, müzik ve tiyatronun birleşimiyle sahneye aktarıldı. Prömiyerde özellikle dekor tasarımı, kostümler ve ritmik sahne düzeni izleyicilerden tam not aldı.
Konya'da tiyatro sanatına katkı sunmayı hedefleyen Plan Bu Yapım, "80 Günde Devri Âlem” müzikaliyle ailelere hem eğlenceli hem de kültürel bir tiyatro deneyimi sunmayı amaçlıyor.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”