KONYA Haberleri

Konya’da ahşap sanatları ve mobilya eğitiminde 118 kursiyer sertifikalarını aldı

Cumali Özer
Muhabir
Konya’da ahşap sanatları ve mobilya eğitiminde 118 kursiyer sertifikalarını aldı
Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı Kapsamında Konya Mobilyacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın yürüttüğü Anadolu’dakiler Selçuklu Ahşap Oyuncakları, Kündekari, ve Ahşap Gelin Aynası ürünlerinin canlandırılması ve ticaretin geliştirilmesi projesi kapsamında Altı hafta süren Mobilya alanında Mesleki Eğitim-ETicaret-Girişimcilik eğitimlerine katılan 118 kursiyer sertifikalarını düzenlenen törenle aldılar.

Selçuk Üniversitesi Ev sahipliğinde gerçekleştirilen sertifika törenine Mobilyacılar Odası Başkanı Mehmet GÜNBAŞ, Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Haldun SOYDAL, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Rabia KÖSE DOĞAN, Güzel Sanatlar Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölüm Başkanı Prof.Dr.Lütfi HİDAYETOĞLU, Konya Teknik Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof.Dr.Mustafa ALTIN, Ticaret İl Müdürü Mustafa ÇAĞLAYAN, Mevka Genel Sekreteri Dr. İhsan BOSTANCI, Selçuklu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yaşar KOLUKISA, Dekan Yardımcıları, Üniversitenin ilgili Bölümlerinin Öğretim Görevlileri, Oda Yönetim-Denetim Kurulu Üyeleri, Eğitmen Hocalar, Esnaflar ve kursiyerlerden oluşan yoğun bir katılım oldu.

Konya Mobilyacılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Mehmet GÜNBAŞ'ın açılış konuşması ile başlayan tören diğer protokol üyelerinin konuşmaları ile devam etti. Konuşmaların artından programa katılan protokol üyeleri sertifika almaya hak kazanan kursiyerlere sertifikalarını taktim ettiler.            

Konya Mobilyacılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı GÜNBAŞ sektördeki ara eleman sorunu için yıl boyunca mesleki eğitim kurslarımızın devam ettiğini. Bu kurslardan mezun olan kursiyerlerin sektörümüzde istihdam edildiğini söyleyerek. 2026 yılından itibaren Üniversite Sanayi İşbirliğimizin yoğun bir şekilde devam edeceğini bugün sertifika almaya hak kazanan öğrencilerimizin 2026 yılı ara tatilinden sonra eleman ihtiyacı olan esnaflarımızın yanlarında işe başlayacaklarını belirterek. Selçuk Üniversitesindeki sertifika törenimize Katılım sağlayan Ev Sahibi Rektör Yardımcımız Prof.Dr. Haldun SOYDAL başta olmak üzere tüm protokol üyelerine ve kıymetli haziruna teşekkürlerini sundu.

(Cumali Özer)

